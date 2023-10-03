Стая бродячих собак напала на женщину в Нижневартовске

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Ее спасителем оказался проезжающий мимо водитель.

Стая бродячих собак напала на женщину в Нижневартовске

Фото: Depositphotos / tverkhovinets

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Стая бездомных собак искусала женщину в Нижневартовске. Следственным управлением СК по Югре начата проверка по факту произошедшего.

Уточняется, что женщина осталась жива. Она госпитализирована в местную больницу. В медучреждении агентству ТАСС рассказали, что ее состояние оценивается как удовлетворительное, а угроз жизни нет.

Спас потерпевшую проезжавший мимо водитель. Он распугал агрессивных животных и вызвал скорую помощь.

Следственный комитет инициировал проверку по статье, предусматривающей наказание за халатность должностных лиц, которые являются ответственными за отлов бездомных животных.

Губернатор Югры Наталья Комарова накануне встречалась с местными жителями. Одной из тем, которая была поднята для обсуждения, стала ситуация с бродячими животными.

Губернатор региона предложила гражданам самостоятельно «пристраивать» собак. По ее словам, власти к 2025 году хотят добиться, чтобы у всех животных был частный хозяин, или же за ними присматривал муниципалитет.

Ранее 5-tv.ruписал, что бродячая собака напала на четырехлетнюю девочку и ускусала ее в самом центре Уфы.

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