Капитан украинской армии считает, что президенту лучше заниматься политикой, а не воевать.

В ВСУ обратились к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием наконец-то переодеться в деловой костюм и начать решать проблемы внутри руководства страны. Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который ныне стал капитаном украинской армии, указал на процветающее воровство в команде президента.

«Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него», — приводит слова Омеляна издание Politico.

Капитан ВСУ отметил, что боевики находятся «в ярости» из-за обмана украинского руководства. В стране процветает коррупция, пока обычные украинцы умирают в зоне конфликта. Омелян считает, что если ситуацию с воровством не решить, что жертв может стать еще больше.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что военнослужащий ВС РФ вытащил на себе раненного украинца.