Три человека погибли при стрельбе в ТЦ Бангкока

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Есть и те, кто получил ранения. Что еще известно о происшествии?

Три человека погибли при стрельбе в ТЦ Бангкока

Фото: www.globallookpress.com / Chaiwat Subprasom

Читайте нас в: Дзен Новости

Три человека получили ранения и еще три скончались при стрельбе в торговом центре в Бангкоке. Об этом сообщили в экстренных службах Таиланда, пишет агентство Reuters.

Инцидент произошел в столичном ТЦ под названием Siam Paragon. Он расположен в самом центре города. После сообщений об оглушительных хлопках магазин был закрыт для посетителей.

Уточняется, что стрельба была открыта в 16:20 по местному времени. Тайские СМИ ранее публиковали фотографию неизвестного с пистолетом в руках, а также писали, что напуганные люди выбегали из здания ТЦ.

Также СМИ сообщают, что полиция уже задержала устроившего стрельбу мужчину. Известно, что злоумышленник был забаррикадирован на верхнем этаже здания. Детали и обстоятельства устанавливаются, как и мотивы преступника.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане застрелили полицейского.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
98.48
1.07 103.87
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:25
«Шокирует москвичей»: жителей столицы предупредили о резком холоде
14:11
«Да, есть у меня люди»: Волочкова раскрыла правду о появлении «обручального» кольца
14:02
Козьи экскременты для ухода за волосами: новый тренд или простой эпатаж?
13:58
Три человека погибли при стрельбе в ТЦ Бангкока
13:47
Что вы не знали про витамин D: особенности, польза и вред
13:39
Бойцы подразделения «Ветераны» подавляют наступление ВСУ под Соледаром

Сейчас читают

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
В Татарстане появится аллея имени Владимира Жириновского
Евротрейдеры накачали Украину газом
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России