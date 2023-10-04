Легко поймать на вранье: по каким признакам можно распознать альфонса

К каким манипуляциям прибегают обманщики? Эксперт раскрыла замысловатую схему.

Сексолог Александра Миллер поделилась с изданием NEWS.RU информацией о том, как распознать альфонса. Врач заявила, что альфонсы любят задавать вопросы о зарплате и часто просят в долг.

Тревожным звоночком, в частности, можно назвать вопросы о предпочитаемых местах отдыха и марке автомобиля.

Если мужчина пытается вывести на разговор о занимаемой должности на работе, размере зарплаты и марке часов — это повод насторожиться, утверждает сексолог. Значит, вы нарвались на самого настоящего альфонса. Особую тревогу должно вызывать желание спутника как можно скорей решить внезапные финансовые трудности с вашей помощью.

При этом Миллер советует избегать мужчин, которым свойственно перекладывать свою отвественность и проблемы на партнера.

Запомните, если мужчина не является вашим законным мужем, то не следует давать деньги, что бы ни происходило и как бы он ни мотивировал свои просьбы.

«У любой женщины должно пропасть уважение к такому мужчине. У него должны быть друзья, должна быть семья, какой-то круг общения, которому он может сообщить о своих проблемах. Но не взваливать их на свою любимую», — отметила сексолог.

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