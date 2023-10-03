Мероприятия пройдут с особым размахом.

Учителя отмечают свой профессиональный праздник 5 октября. На этот раз в День учителя впервые поздравления будут принимать новые школьные педагоги — советники директора по воспитанию.

День учителя в 2023 году — история праздника

Изначально школьных педагогов было принято поздравлять в первое воскресенье октября. Однако с 1994 года датой праздника установили 5 октября. Именно тогда ЮНЕСКО утвердило Всемирный день учителя, с которым совместили российский праздничный день.

Этому событию предшествовало принятие первого международного документа «О положении учителей» 5 октября 1966 года. В нем были прописаны права, обязанности педагогов, а также условия их труда.

Теперь этот день отмечают в более чем 100 странах мира. Цель торжества — отметить значимость учителей и их вклад в обучение подрастающего поколения.

День учителя в 2023 году — мероприятия

Отталкиваясь от того, что 2023 год был объявлен указом президента РФ Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, праздничные мероприятия пройдут с особым размахом.

Начиная с первого дня второго осеннего месяца во всех регионах страны началась «Большая учительская неделя», она закончится 9 октября. Во время череды мероприятий будут подведены итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Директор года России», а также состоятся презентации семи участников финала первого шоу для педагогов на федеральном канале.

В школах ко Дню учителя провели урок из цикла «Разговоры о важном». Школьником рассказали о профессии учителя и тех возможностях, которые открывают перед каждым человеком знания. Ребята получили возможность побывать в роли школьного педагога и рассказать о своем видении школы будущего.

Сам праздник состоится в Кремлевском дворце, где пройдет большой концерт, посвященный Дню учителя. Со сцены педагогов поздравят известные артисты, певцы и коллеги. Также на главной концертной площадке страны состоится награждение лучших учителей.

День учителя в 2023 году — факты о профессии

Опросы, направленные на выявление рейтинга профессий, показывают, что учителя уступают лишь военным и врачам. Такое мнение присуще не только российским гражданам, но и людям во всем мире. По их мнению, от профессии педагога зависит благосостояние общества. К слову, уровень стресса у учителей находится примерно на том же уровне, что и у диспетчера воздушного движения или пожарного.

В настоящее время в сфере образования более 80% преподавателей — женщины. Это идет от того, что мужчины реже склонны к работе с детьми и выбирают более высокие заработные вилки. Однако и среди сильного пола есть прекрасные педагоги, которых выпускники вспоминают добрым словом даже после окончания школы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил повышать престиж профессии педагога через фильмы и рекламу.