Путин поручил повышать престиж профессии педагога через фильмы и рекламу

Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Минкультуры России подготовить совместно с Минпросвещения России и представить предложения по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы», — говорится в поручении.

Напомним, что 2023 год указом Путина объявлен годом педагога и наставника, что является признанием важности этой профессии.

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