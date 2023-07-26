Путин поручил повышать престиж профессии педагога через фильмы и рекламу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 32 0

Текущий год как раз объявлен годом педагога и наставника.

Путин поручил повышать престиж профессии педагога через фильмы и рекламу

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Минкультуры России подготовить совместно с Минпросвещения России и представить предложения по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы», — говорится в поручении.

Напомним, что 2023 год указом Путина объявлен годом педагога и наставника, что является признанием важности этой профессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выпускники, собравшиеся на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, выразили благодарность учителям за их труд.

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