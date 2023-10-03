Лидера оппозиции Сейшел обвинили в колдовстве

Зачем политик совершал противоестественные действия?

На Сейшельских островах лидера оппозици и кандидата в президенты на выборах 2023 года Патрика Эрмини обвиняют в колдовстве, сообщает издание Africanews.

В использовании магической силы, наряду с ним, обвиняются и другие шесть жителей Сейшельских островов, а также один гражданин Танзании. Отмечается, что эти люди применяли противоестественные и суеверные действия.

Чиновника арестовали в штаб-квартире его партии. После того, как в его офисе провели обыск, его отпустили. Ему предъявили обвинение, но освободили под залог в 30 тысяч сейшельских рупий.

По словам самого Эрмини, эти действия идут непосредственно от президента Сейшельских островов господина Уовела Рамкалавана. Отмечается, что данные политика были найдены в телефоне гражданина Танзании, которого арестовали за хранение документов с сатанинскими символами. Если вина политика найдет доказательства, то ему могут грозить штрафы. Новое слушание по его делу назначено на 3 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр столицы Монголии добровольно покинул свой пост.