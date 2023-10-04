«Контуженная» пациентка разбила голову врачу во время обследования

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Евгения Элинова
Евгения Элинова Эксклюзив 63 0

В Москве врача-рентгенолога избила пациентка с травмой головы

«Контуженная» пациентка разбила голову врачу во время обследования

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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Что стало причиной конфликта теперь будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Пациентка избила врача-рентгенолога во время приема в одной из московских поликлиник.

По данным 5-tv.ru, женщина обратилась в травматологическое отделение с подозрением на перелом черепа. Однако во время обследования что-то пошло не так. В кабинете разразился конфликт и разъяренная пациентка набросилась на пытавшегося оказать ей помощь медика.

Коллеги диагностировали мужчине ушиб головы, а полиция начала проверку по факту происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что повар ресторана в Москве разбил женщине голову тарелкой. Повар ресторана в Москве разбил женщине голову тарелкой. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из заведений на проспекте Мира.



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