«Скорректировали цены»: стоимость проезда в транспорте Москвы изменится

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Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Дептранс: тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменится в октябре

«Скорректировали цены»: стоимость проезда в транспорте Москвы изменится

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Власти столицы изменили стоимость поездок с учетом инфляции, цен на топливо и электричество.

В Москве с 15 октября изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

«Мы скорректировали цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, но сохранили доступность поездок», — подчеркнули в департаменте.

Так, стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней изменится в среднем на два рубля, составив 2730 и 6600 рублей. Оплата за один проезд по биометрии будет стоить 50 рублей, а по карте «Тройка» — 54 рубля.

При этом стоимость билетов на 365 дней останется без изменений, как цена на проезд на регулярном речном транспорте. Что же касается пересадок, то они остаются бесплатными.

Ранее 5-tv.ru писал, что изменились правила проезда в поездах дальнего следования.

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