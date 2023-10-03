Инструкция по увольнению: как уйти с работы и не испортить репутацию и отношения

Уходить всегда непросто в любой из сфер жизни, но можно повести себя правильно.

Увольняться с работы всегда непросто, независимо от должности и отношений в коллективе и с начальством. Многие не только переходят из одной компании в другую, но и полностью меняют сферу деятельности. Но можно ли не сжигать мосты, а оставить место работы максимально экологично, без стресса и «на высокой ноте»?

Есть несколько ключевых принципов, на которые следует опираться в период увольнения. Корректное и умное поведение в процессе увольнения — гарантия того, что вы создали оптимальные условия для будущего успеха, сообщает портал NeoHR.

Оцените ситуацию перед увольнением

Убедитесь в том, что ваш уход — это правильное решение. Не уходите только лишь для того, чтобы обратить к себе внимание. Необходимо взвесить все «за» и «против».

Подумайте, возможно, можно что-то улучшить в тех рабочих моментах, которые вам не нравятся. Можете ли вы получить другую работу в компании? Разговаривали ли вы со своим руководителем, знает ли он, что вы собираетесь уволиться? Мог ли руководитель как-то пойти к вам на встречу?

Разберитесь с юридическими нюансами

Проверьте все рабочие документы, которые вы подписали. Также стоит оценить финансовые последствия увольнения, особенно если вы не нашли другую работу.

Выберите подходящее время

Увольняйтесь «на высокой ноте», а не в период, когда чувствуете себя истощенным. Проведя полный анализ ситуации и сделав определенные выводы о том, что лучшее решение — увольнение, пишите заявление.

Сообщите об этом лично

Не говорите руководителю через бумагу. Лучше сказать лично. Важно поставить его в известность раньше всех остальных.

Подайте заявление об увольнении

Заявление на увольнение должно быть написано в официальном стиле и без эмоций. Подайте заявление заранее, чтобы у вас было достаточно времени на выполнение своих обязательств перед коллегами.

Будьте готовы ответить на вопрос о причинах увольнения

Здесь стоит отвечать искренне, тактично и с уважением, чтобы не испортить репутацию. Это хорошая возможность дать руководителю конструктивную обратную связь. Упомяните все причины и обоснуйте свое решение. Несмотря на обстоятельства, которые заставили написать заявление, нужно быть последовательными.

Подождите реакцию руководителя

Если руководитель — профессионал, то выразит сожаление по поводу увольнения и поздравит вас в том случае, если вы нашли уже новую работу. Самое главное — он должен уважать ваше решение. Объясните ему причины своего поступка.

Ожидайте реакцию своей компании

Очистите компьютер от лишних файлов, удалите персональную информацию, соберите личные вещи. Если вы ценный сотрудник, будьте готовы к тому, что работодатель сделает вам встречное предложение, чтобы удержать вас. Стоит заранее подумать, на каких условиях вы могли бы принять его.

Решите финансовые вопросы

Убедитесь в том, что все вопросы, связанные с компенсациями и заработной платой, урегулированы и вам ничего не забыли рассчитать.

Увольняйтесь спокойно

Сделайте все для того, чтобы ваше увольнение не стало проблемой для компании. Завершите и передайте все дела. Если время и обстоятельства позволяют, то подготовьте человека, который заменит вас. Оставьте свой номер телефона для того, чтобы коллеги, в случае необходимости, могли обратиться за поддержкой. Такое доброжелательное отношение часто высоко ценится. И в целом это один из тех эпизодов, благодаря которому о работе с вами останутся приятные воспоминания.

Соблюдайте конфиденциальность

Не распространяйтесь об увольнении, пока это не станет официальной информацией.

Не выражайте негатив

Говоря о своем уходе, постарайтесь сделать акценты только на положительных моментах — преимущественно на том, как полезна была для вас работа в этой компании. Не хвастайтесь новой работой. Будьте скромны и цените то, что делают для вас компания и коллеги. Постарайтесь после увольнения не говорить ничего плохого о руководителях или коллегах.

Усердно работайте до последнего дня и выполните все обязательства

То, как человек ведет себя на этапе увольнения, очень хорошо его характеризует. Именно в этот период выявляются истинные профессионалы. Держитесь до конца. Некоторые расслабляются и могут за несколько дней нанести вред своей прошлой и будущей репутации.

Красиво попрощайтесь

В последний день работы можно организовать небольшой стол с угощениями. Некоторые из коллег обязательно запомнят это. Постарайтесь поддерживать связь с некоторыми из них.

Попросите рекомендацию

Поинтересуйтесь у вашего руководителя, коллег или деловых партнеров, готовы ли они дать вам рекомендации. То, как вы уходите многое говорит о вашем характере, поэтому нужно вести себя достойно. Из-за того, что в современных реалиях многие связаны друг с другом, высока вероятность того, что один человек знает другого, с которым вы работали.

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