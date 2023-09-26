«Не всегда объективно»: какие ошибки люди совершают при смене профессии

Почему зачастую происходит подмена представлений о правильном выборе, и как на самом деле понять свои потребности?

Карьерный консультант Екатерина Савченко объяснила изданию Газета.ру, чем обусловлены поспешные выводы людей о смене профессии. По мнению специалиста, решение изменить карьеру часто может оказаться необъективным.

Все дело в неосознанной подмене представлений об истинных стремлениях. Одной из главных ошибок, говорит Савченко, являются нереалистичные ожидания от новой сферы деятельности.

«Завышение ожиданий от перехода происходит в момент, когда старая профессия перестает приносить удовольствие, а новая начинает казаться более перспективной, интересной и высокооплачиваемой. В эту ловушку могут попасть те, кто исследует новую область поверхностно, не погружаясь в детали», — пояснила эксперт.

Чтобы избежать неоправданных ожиданий, необходимо исследовать профессию, на которую вы нацелились, заранее изучив все важные аспекты, связанные с будущей деятельностью. Так, например, стоит понять, в чем заключается суть работы, какие задачи предстоит решать, какие знания и навыки для этого потребуются, как структурирован рабочий процесс и какую зарплату готовы предложить на начальном этапе.

«Чтобы узнать максимум информации о выбранной профессии, можно записаться на вводные вебинары и пообщаться с действующими специалистами. После сбора всех фактов необходимо соотнести свои ожидания с реальностью. Это поможет точнее понять, насколько выбранное направление действительно подходит человеку», — отметила Савченко.

Важно понимать, что зачастую желание сменить профессию может возникать из-за банальной усталости, выгорания, конфликтных ситуаций на работе или из-за проблемы обесценивания профессиональных качеств. Таким образом происходит неосознанная подмена желания отдохнуть или сменить место работы на желание радикально изменить свой основной вид деятельности и профессиональную сферу.

«Иногда достаточно перейти в другую компанию, хорошо отдохнуть, обсудить сложившуюся ситуацию с руководителем или поменять сферу, чтобы желание сменить профессию исчезло. Поэтому импульсивность — это еще одна распространенная ошибка. Важно разобраться в собственных желаниях и расписать по пунктам свои выгоды от новой профессии, прежде чем принимать серьезные решения», — подчеркнула консультант.

По словам Савченко, следует четко понимать, какое количество времени может потребоваться для перехода в другую область и не ждать при этом молниеносных результатов. Например, для перехода в IT-сферу на обучение профессии потребуется минимум полгода.

Также необходимо учитывать временные сроки, которые потребуются для поиска первой работы. Этот период, как утверждает эксперт, может занять от трех до пяти месяцев.

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