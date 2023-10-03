Личность самого загадочного художника Бэнкси могут раскрыть в суде

Daily Mail: личность художника Бэнкси могут раскрыть из-за судебного процесса
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Cristiane Mota
Уличный творец обвиняется в клевете. Как так вышло?
Личность анонимного британского стрит-арт художника, более известного под псевдонимом Бэнкси, может быть раскрыта в ходе судебных разбирательств, сообщает Daily Mail.
Издание сообщает, что теперь художник, которого именуют «национальным достоянием Великобритании», будет охарактеризован в менее лестных выражениях — в Высоком суде.
В издании утверждается, что Бэнкси среди ответчиков по делу, по обвинению в клевете. А ответчиком указано учрежденное художником юрлицо Pest Control.
Иск подал Эндрю Галлагер, который уже судился с Бэнкси из-за авторского права на товарный знак, однако в прошлый раз ему удалось сохранить тайну своей личности.
По словам адвоката Вуда, детали дела «конфиденциальны и останутся таковыми до тех пор, пока Бэнкси или Pest Control не подадут подтверждение факта.
Бэнкси — это художник-загадка, который смог поменять сознание людей об уличном искусстве. Его остросоциальные работы становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы уличного творца не раз уходили с молотка за огромные деньги.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бэнкси представил граффити о домашнем насилии с избитой домохозяйкой и холодильником-«гробом».
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