Личность самого загадочного художника Бэнкси могут раскрыть в суде

Уличный творец обвиняется в клевете. Как так вышло?

Личность анонимного британского стрит-арт художника, более известного под псевдонимом Бэнкси, может быть раскрыта в ходе судебных разбирательств, сообщает Daily Mail.

Издание сообщает, что теперь художник, которого именуют «национальным достоянием Великобритании», будет охарактеризован в менее лестных выражениях — в Высоком суде.

В издании утверждается, что Бэнкси среди ответчиков по делу, по обвинению в клевете. А ответчиком указано учрежденное художником юрлицо Pest Control.

Иск подал Эндрю Галлагер, который уже судился с Бэнкси из-за авторского права на товарный знак, однако в прошлый раз ему удалось сохранить тайну своей личности.

По словам адвоката Вуда, детали дела «конфиденциальны и останутся таковыми до тех пор, пока Бэнкси или Pest Control не подадут подтверждение факта.

Бэнкси — это художник-загадка, который смог поменять сознание людей об уличном искусстве. Его остросоциальные работы становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы уличного творца не раз уходили с молотка за огромные деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бэнкси представил граффити о домашнем насилии с избитой домохозяйкой и холодильником-«гробом».