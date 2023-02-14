Бэнкси представил граффити о домашнем насилии с избитой домохозяйкой и холодильником-«гробом»
Нетривиальное изображение появилось на одной из стен британского города Маргит.
Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; 5-tv.ru
Бэнкси презентовал свой новый мурал. Граффити посвящено проблеме домашнего насилия. На уличной картине изображена женщина в переднике и резиновых перчатках с синяком под глазом.
Она, по замыслу автора, вступила в конфликт на кухне со своим мужем и пережила побои. Так Бэнкси решил напомнить миру о семейных конфликтах. Художник рассчитывает, что хотя бы День Святого Валентина супруги, привыкшие конфликтовать, проведут в мире и согласии.
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