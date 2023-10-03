Минобороны: в Черном море средствами ПВО уничтожена ракета «Нептун»

Минобороны России сообщило о попытке киевского режима совершить атаку по объектам на территории РФ. Противокорабельная ракета «Нептун» была направлена на объекты в акватории Черного моря в районе Крыма. Попытка нанести удар была пресечена в районе 20:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Это не первая попытка киевского режима нанести удар по Крыму. 1 октября ВСУ попытались нанести удар по территории полуострова. Крымские ПВО сбили две ракеты ВСУ в небе над Джанкойским районом.