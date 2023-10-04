Пустышка по рецепту: врачам разрешат прописывать БАДы

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

«Известия»: российским врачам разрешат прописывать БАДы

Пустышка по рецепту: врачам разрешат прописывать БАДы

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Читайте нас в: Дзен Новости

Данная мера направлена на то, чтобы защитить население от самолечения.

Медицинским работникам будут предоставлены новые полномочия по назначению биологически активных добавок (БАДов) в качестве формы лечения, с указанием схемы и дозировки препаратов, сообщают «Известия». Изменения планируется внести в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Авторы документа отмечают, что поправки позволят предотвратить неконтролируемое применение БАДов и защитить здоровье граждан.

Кто поддержал инициативу?

Предложенный законопроект, разработанный аппаратом правительства, получил поддержку правкомиссии по законопроектной деятельности. Примечательно, что Минздрав данная инициатива «обошла стороной». Впрочем, в ведомстве отмечают, что данные поправки не являются предметом регулирования Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Согласно инициативе, медицинский персонал будет иметь право назначать только те БАДы, которые соответствуют требованиям законодательства РФ по качеству и зарегистрированы в соответствии с этими требованиями. Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев пояснил, что правительство будет устанавливать процедуры регистрации отечественных БАДов и особенности их использования на территории России.

«Вводимые изменения могут снизить обороты рынка БАДов, поскольку в большинстве случаев граждане приобретают добавки без рецептов и предварительной консультации медицинских работников», — заметил председатель правления АЮР Владимир Груздев

Контроль за обращением с БАДами будет осуществляться аналогично лекарствам, путем введения обязательной маркировки.

Чем опасны БАДы?

БАДы не являются лекарствами и не проходят все стадии клинических испытаний, подтверждающих их эффективность, отметила гастроэнтеролог и диетолог компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева.

К таким добавкам относятся витамины и минералы, растительные экстракты, аминокислоты и белки, пробиотики. Они доступны в различных формах — от таблеток и капсул до порошков, коктейлей, растворов и даже десертов, добавила доктор наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Бывают случаи, когда в добавках присутствуют компоненты, которых там не должно быть. Есть примеры, когда используются компоненты, опасные для здоровья, например средства на основе мухоморов», — заметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Опасность БАДов заключается в том, что они не регулируются таким строгим образом, как лекарственные препараты. Это относится как к их производству и сертификации, так и к их распространению — эти добавки легко можно приобрести на кассе в супермаркете или на интернет-порталах.

К каким осложнениям может привести употребление БАДов?

Избыточное потребление БАДов может повлечь риск развития рака, мочекаменной болезни и других заболеваний. В отношении трав, используемых в препаратах, существует опасность выбора неправильной части лекарственного растения, фальсификации, неправильного хранения и загрязнения токсическими веществами. Кроме того, могут возникнуть аллергические реакции в качестве побочных эффектов, что может серьезно навредить здоровью пациента.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:44
Легко поймать на вранье: по каким признакам можно распознать альфонса
2:30
Временный дефицит: в России родители столкнулись с отсутствием вакцины от кори
2:12
В Петербурге задержан начальник районного ГИБДД по подозрению в получении взятки
1:40
Спикера Палаты представителей конгресса США Маккарти отправили «на покой». Кто займет его место?
1:16
Пустышка по рецепту: врачам разрешат прописывать БАДы
0:55
Вице-премьер Новак назвал потолок цен на нефть из РФ неэффективным инструментом

Сейчас читают

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
В Татарстане появится аллея имени Владимира Жириновского
Евротрейдеры накачали Украину газом
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России