Дмитрий Маликов посетил модное событие вместе с женой

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 20 0

На днях в Москве прошел день открытых дверей нового стильного пространства в столице.

Дмитрий Маликов посетил модное событие вместе с женой

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Певец Дмитрий Маликов впервые за долгое время появился вместе с супругой Еленой на светском мероприятии. Звездная пара побывала на дне открытых дверей нового модного пространства — галереи стиля «Адель» в Москве, основателем которого является fashion-эксперт Адель Бикулова. О культурном событии рассказали в пресс-службе знатока моды.

DJ Катя Гусева, Дмитрий и Елена МаликовыDJ Катя Гусева, Дмитрий и Елена Маликовы. Фото: Пресс-служба «Адель»

Отмечается, что помимо Маликовых гостями вечера стали и другие звезды, светские персоны, главные редакторы журналов и многие другие. Среди них молодой исполнитель AKMAL’, Виктория Шелягова, DJ Катя Гусева, Изольда Ишханишвили, Константин Андрикопулус, Анастасия Гребенкина, Александра Стриженова, Маша Федорова, Оксана Он, Снежина Кулова.

Виктория Шелягова, Адель Бикулина и Андрей МалаховВиктория Шелягова, Адель Бикулина и Андрей Малахов. Фото: Пресс-служба «Адель»

Вечер своим зажигательным сетом открыла DJ Катя Гусева. Под модную музыку гости любовались современным искусством, в том числе смогли оценить коллекцию картинной галереи Андрея Малахова. Телеведущий является куратором и вдохновителем проекта по части искусства. В настоящий момент представлены четыре картины из личной коллекции телеведущего.

«Я считаю, что, в принципе, мода и искусство неразделимы. Первая и самая главная порция вдохновения для всех дизайнеров — это искусство», — поделилась Адель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, жена Маликова удивила изменениями во внешности на седьмом десятке.

Дмитрий Маликов посетил модное событие вместе с женой

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Фото: Пресс-служба «Адель»

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Фото: Пресс-служба «Адель»

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Фото: Пресс-служба «Адель»

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Фото: Пресс-служба «Адель»

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Фото: Пресс-служба «Адель»

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Фото: Пресс-служба «Адель»

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Фото: Пресс-служба «Адель»

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Фото: Пресс-служба «Адель»

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Фото: Пресс-служба «Адель»

Адель Бикулова и Екатерина Кейру

Артем Кривда

Адель Бикулова и Екатерина Гусева

Akmal’ и Адель Бикулова

Андрей Малахов

Анастасия Гребенкина

Адель Бикулова и Анастасия Галкина

REDGI

DJ Катя Гусева

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