Все будут прокляты: как Буланова отреагировала на угрозы со стороны Разина

Что певица не поделила с продюсером группы «Ласковый май»?

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова отреагировала на угрозы со стороны Андрея Разина. Недавно продюсер группы «Ласковый май» публично послал проклятия артистам, которые будут выступать на мероприятии в честь юбилея Юрия Шатунова.

Шоумен заявил, что все звезды, которые примут участие в концерте в «Крокус Сити Холле», «будут прокляты», так как они хотят почтить память человека, которому даже не принесли цветочек на могилу.

«Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет охраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не понимаю, что произошло и почему он так себя ведет», — прокомментировала Буланова в беседе с порталом «Абзац».

Ожидается, что на мероприятии в честь 50-летия Юрия Шатунова выступят SHAMAN, Люся Чеботина, а также Сергей Жуков, Лариса Долина и Татьяна Буланова.

Вдова Светлана Шатунова прежде комментировала подобные высказывания со стороны Разина. Продюсер заявил, что в урне на Троекуровском кладбище нет праха Шатунова, а траурная церемония, получается, театральный акт. Светлана призналась, что давно не обращает внимания на этого человека и не знает, что за «бредни» он распространяет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Разин строит фамильный склеп и планирует захоронить в нем зуб Шатунова.