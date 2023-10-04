Андрей Разин строит фамильный склеп и планирует захоронить в нем зуб Шатунова

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 847 0

Продюсер «Ласкового мая» прежде утверждал, что на Троекуровском кладбище в Москве нет праха артиста — только пустая урна.

Андрей Разин строит фамильный склеп и планирует захоронить в нем зуб Шатунова

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

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Умер Юра Шатунов

На Троекуровском кладбище Москвы, недалеко от могилы певца Юрия Шатунова, идет масштабная стройка. Это продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин возводит фамильный склеп в виде храма. На этом участке покоится сын шоумена, он скончался в 16 лет из-за осложнений после ОРВИ. В склепе Разин намерен перезахоронить родителей, а еще разместить… Зуб покойного артиста, выпавший на гастролях в 1990 году.

«Я сейчас в Загорске делаю специальный драгоценный уклад с зубом Шатунова, единственной святой частичкой Юры, которая будет захоронена в моем фамильном храме», — цитирует продюсера издание KP.RU.

После ухода Шатунова из «Ласкового мая» у него с Разиным разгорелся конфликт. Исполнитель судился с ним за права на песни коллектива. Тяжба продолжалась несколько лет, в прошлом году певец в споре победил, а через два дня скончался в результате обширного инфаркта. Потом Разин решил разборки в суде — теперь уже права на песни он требовал со вдовы Светланы.

Недавно в день рождения Шатунова был открыт памятник на его могиле. Вдова Светлана Шатунова прежде объявляла, что по завещанию мужа его прах был разделен на две части: одна предназначалась для Троекуровского, вторая была развеяна над любимым озером музыканта в Германии. Продюсер заявил, что в урне нет праха звезды, а траурная церемония, получается, театральный акт. Поэтому надо сохранить зуб и упокоить его.

«Не знаю, что несет этот человек. Он сейчас переехал в Америку и оттуда эти бредни распространяет. Мы уже не обращаем внимания на его заявления», — отреагировала Светлана Шатунова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солист «Ласкового мая» Андрей Гуров отказался посетить открытие памятника Шатунову. Музыкант объяснил, почему не почтил память соратника.

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