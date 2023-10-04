Kia и Hyundai не подтвердили уход из России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 44 0

Ранее в сети появились сообщения о финальной распродаже остатков авто с российских складов. Но так ли это на самом деле?

Kia и Hyundai не подтвердили уход из России

Фото: www.globallookpress.com / Ryu Seung-Il

Читайте нас в: Дзен Новости

Официальное представительство корейских автогигантов в России ответило на слухи об уходе Kia и Hyundai из страны. В беседе с 5-tv.ru в организациях не подтвердили распространяемые СМИ сообщения.

Уточняется, что представители отрицают отсутствие моделей в дилерских центрах, а также планы покинуть рынок. В настоящее время все гарантийные обязательства перед покупателями и сервисное обслуживание сохраняется.

Ранее интернет-ресурсы сообщили, что Kia и Hyundai намерены полностью ликвидировать свой бизнес в РФ до конца текущего года. В публикациях отмечалось, что бренды уже начали распродавать остатки автомобильной продукции со складов, причем с наценкой около миллиона рублей.

Ожидалось, что модельный ряд Kia и Hyundai заменят китайские марки. Уточнялось, что ряд торговых точек Hyundai уже поменяли вывески на BAIC.

Ранее 5-tv.ru писал, что завод бытовой техники Candy закроют в России.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
Вдову актера Алексея Янина пытались обокрасть телефонные мошенники
14:36
В России затруднена регистрация автомобилей из-за технического сбоя
14:25
ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ
14:14
В Минобороны сообщили о ликвидации украинского МиГ-29 в Днепропетровской области
14:09
«Большая дыра»: в Кремле отреагировали на ситуацию в «Роснано»
13:42
«Такая кровожадность»: Жорин о требовании вдовы Баталова посадить в тюрьму Цивина и Дрожжину

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
«Закрыли все рты»: зачем похудевшая дочь Гузеевой показала всем свое тело
Цена газа в Европе растаяла
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России