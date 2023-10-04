Эрдоган вслед за Алиевым отказался от встречи с Пашиняном в Гранаде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от идеи отправиться в Испанию на встречу по Армении. Об этом сообщил председатель турецкой правящей партии Омер Челик.

По его словам, Анкара с большим уважением отнеслась к отказу Ильхама Алиева от визита. Турецкий лидер также не примет участия в саммите.

«И в его отсутствие они будут обсуждать эти вопросы», — отметил Челик в эфире турецкого телевидения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что сохраняет намерения отправиться с визитом в Гранаду. По его словам, встречу отказался проводить президент Азербайджана. Представитель Еревана поедет на саммит Европейского политического сообщества в сопровождении делегации.

«Мы были настроены конструктивно и оптимистично, так как считали, что была возможность подписать документ, имеющий переломное значение, и до сегодняшнего утра эту возможность оценивали высоко», — прокомментировал Пашинян.

Армянский премьер добавил, что сторона попытается донести до участников встречи свою позицию. Он также выразил надежду на то, что концептуальный документ все же будет подписан.

«Я согласен этот договор подписать», — заключи он.

Пашинян и Алиев должны были встретиться завтра, 5 октября, в испанской Гранаде. Переговоры должны были состояться в пятистороннем формате при участии представителей Франции, Германии и ЕС. Азербайджанские СМИ сегодня утром сообщили, что Алиев отказался от визита.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Алиев отказался от встречи с Пашиняном.