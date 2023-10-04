Акции в помощь: во «Вкусно — и точка» подорожали бургеры

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Сеть «Вкусно — и точка» подняла цены на линейку бургеров на 10%

Акции в помощь: во «Вкусно — и точка» подорожали бургеры

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

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Компании пришлось пойти на это из-за повышения ставки НДС. Но коснется ли это других позиций в меню?

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подняла цены на линейку бургеров на 10%. Как сообщила пресс-служба компании, стоимость увеличилась с 1 октября.

«Несмотря на любые изменения, главным принципом нашей работы остается сохранение доступных цен при неизменных стандартах качества, продукции и сервиса. Поэтому, учитывая изменения в налоговом законодательстве, с 1 октября мы вынуждены были повысить цены на линейку бургеров на 10%», — говорится в сообщении.

В противном бы случае руководству ресторанов пришлось менять размер бургеров или компенсировать повышение ставки НДС за счет других позиций в меню.

Однако выход есть: клиенты по-прежнему могут воспользоваться акциями и купить еду по еще более низким ценам в мобильном приложении сети.

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