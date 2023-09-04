Отказ от российского рынка должен был стать временным? Что изменилось?

Отказ McDonald’s от работы на российском рынке должен был стать временным. Одна из самых популярных точек фастфуда собиралась вернуться в страну при определенных условиях. Об этом в интервью ТАСС сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор.

Успевший не один год посотрудничать с американскими партнерами бизнесмен сознался, что изначально западные бизнесмены планировали свернуть деятельность в России на время. Говора выбрали в качестве достойной, но временной замены на отечественном рынке, поскольку предприниматель и раньше показывал себя с лучшей стороны. Американские партнеры должны были убедиться, что за время их отсутствия бизнес не развалится.

«У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся», — заявил он.

Теперь, впрочем, грандиозный камбэк находится под большим вопросом: McDonald’s должен будет выкупить долю Говора на отечественном рынке. Только в таком случае возможно дальнейшее развитие сети в Москве и регионах. При этом контрольный пакет акций все равно останется у бизнесмена.

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