Экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова задержали в Москве: причина

О скандале, который сотрясает весь Дагестан. Там задержали мэра Кизилюрта. Претензии связаны с периодом, когда он возглавлял министерство спорта республики. Речь идет о хищении бюджетных средств и связях с криминалом. Чиновника сейчас допрашивают в Москве. И то, как он там оказался, достойно отдельного рассказа. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет подробности резонансного дела.

Этот четырехэтажный особняк с мансардой в центре Махачкалы принадлежит скромному дагестанскому чиновнику. Во дворе — люксовый внедорожник. Гораздо интереснее внутри каменного замка. Во время обыска здесь нашли холодильник, забитый до отказа черной икрой. Одна такая баночка стоит от 50 тысяч рублей. Впрочем, судя по коллекции ювелирных изделий, найденной в доме, Магомедов деньги не считал. Здесь и бриллианты, и брендовые часы, пачки денег и другая роскошь.

Магомед Магомедов, мэр города Кизилюрта, раньше был министром спорта Дагестана. В республике его больше знают по криминальному прозвищу «Большой Махач». В его сейфах следователи обнаружили целый арсенал. Винтовки, автоматы и боеприпасы к ним. Часть оружия — без документов. В мансарде — бильярдный стол, спортивные тренажеры, коллекция обуви из 50 пар.

«Все убранство свидетельствует о том, что человек достаточно хорошо зарабатывал. Мне важно, какие у него связи с террористическим подпольем и второе — коррупционная составляющая. Не случайная, а фундаментальная. Которая бил по законности и порядку», — объясняет политолог, директор центра стратегических инициатив и политических технологий «Вектор» Ханжан Курбанов.

Операцию по задержанию чиновника проводили в полной секретности. В Дагестан из Москвы прибыли сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Спецназ окружил дом градоначальника рано утром, еще до рассвета.

Магомед Магомедов когда-то был одним из самых авторитетных аварцев — крупнейшей народности Дагестана. Возглавлял районную администрацию и налоговую инспекцию, дважды избирался в парламент Дагестана. У правоохранителей есть сведения о причастности Магомедова не только к коррупции. В начале 2000-х он сотрудничал с террористами. По нашей информации, его могут обвинить и в пособничестве бывшему лидеру бандподполья Дагестана Ибрагиму Гаджидадаеву. Чиновник брал уголовников в свою личную охрану и фактически создал целую банду головорезов.

Это кадры последствий покушения на Магомедова. В 2011 году бомба, предназначенная для него, взорвалась и убила целую семью. В «шестерке» погибли супружеская пара и три их дочери. Кортеж чиновника ехал позади, бронированный внедорожник Магомедова тогда лишь повредился.

«Можем говорить о клане Магомедова. Потому что человек имел влияние, имел определенный авторитет. Молва связывала его и с криминальными какими-то связями», — добавляет политолог, директор центра стратегических инициатив и политических технологий «Вектор» Ханжан Курбанов.

Вместе с Магомедовым задержали и начальника управления регионального минспорта Халитбега Махачева. Обоих конвоировали в Москву на вертолете. Следователи в это время провели обыски в их домах, на рабочих местах изъяли документы. Это расследование может вскрыть новые эпизоды и привести к последующим задержаниям.