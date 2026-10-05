Чернозем вместо скалы: искатели Ноева ковчега проверяют новую зацепку

Fox News: искатели Ноева ковчега проверяют новую зацепку

Бурение формации Дурупынар на востоке Турции дало исследователям новые основания предполагать, что под ней могут находиться остатки Ноева ковчега. Основатель проекта Noah’s Ark Scans Эндрю Джонс заявил, что команда обнаружила богатую черноземом почву вместо ожидаемой критиками коренной породы. Об этом сообщило Fox News.

Специалисты пробурили керны более чем в 12 местах. По словам Джонса, коренную породу они не нашли. Теперь образцы планируют проверить на содержание органических веществ. Исследователи допускают, что их источником могла стать разложившаяся древесина от ковчега.

«В археологии приходится иметь дело с вероятностями», — подчеркнул руководитель проекта.

Джонс выразил надежду получить подтверждение гипотезы этой зимой после анализа почвы совместно с Университетом Сиваса. Он также сообщил о планах проверить содержание органики в Университете Анкары.

Руководитель проекта сослался на исследование 2024 года. По его словам, тогда содержание органических веществ внутри формации оказалось втрое выше, чем в образцах с соседней территории.

Дурупынар — геологическая структура длиной около 165 метров недалеко от горы Арарат. Ее обнаружили в 1959 году. Очертания, напоминающие лодку, и близость к местности, описанной в Библии, привлекли внимание сторонников версии о Ноевом ковчеге.

Критики считают образование естественным. Предстоящие исследования должны помочь выяснить, есть ли под ним признаки человеческой деятельности или материалы, похожие на разложившуюся древесину.

Связь находок с Ноевым ковчегом пока остается гипотезой.

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