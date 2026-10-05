«Шатунов тоже должен был прийти»: Пронькин отреагировал на выход Губина в свет

Тимофея Пронькина не удивило появление Андрея Губина на светском мероприятии

Певец, танцор и участник группы Hi-Fi Тимофей Пронькин нестандартно отреагировал на появление музыканта Андрея Губина на 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное». Своими эмоциями на празднике артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru.

Беседуя с журналистом, участник группы Hi-Fi подчеркнул, что 30-летие лейбла — важное событие. На это мероприятие, по его мнению, обязаны были прийти многие легендарные певцы.

«На день рождения ПМИ, простите, и Шатунов должен был прийти. Это великое мероприятие», — сказал Тимофей Пронькин, добавив, что пришел только Губин.

Певец Юрий Шатунов, о котором упомянул артист, скончался летом 2022 года. Причина его смерти — сердечная недостаточность. Ему было 48 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Андрей Губин пришел на празднование 30-летия лейбла «Первое Музыкальное». На мероприятии исполнитель песен «Птица» и «Зима-холода» пообщался с прессой. Он, в частности, рассказал о своем здоровье. По его словам, врачи давно его похоронили.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.