Подарок для москвичей: какая погода будет в столице с 5 по 11 октября

Несколько теплых дней ожидают москвичей с 5 по 11 октября

Неожиданные теплые дни станут настоящим подарком для москвичей в начале октября. Об этом изданию aif.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, погода в столице с 5 по 11 октября будет переменчивой.

«В понедельник и вторник ожидаются небольшие дожди с прояснениями. В среду и четверг будет хорошая солнечная погода. В пятницу при прохождении теплого атмосферного фронта, который повысит температуру до плюс 15 — плюс 20 градусов, снова пройдет дождь, и, скорее всего, будет преобладать пасмурная погода», — уточнил эксперт.

Он добавил, что в начале недели ночная температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс трех до плюс восьми градусов, а в четверг опустится от плюс одного до плюс шести градусов.

Середина недели выдастся теплой не только из-за температуры. Ветер будет дуть либо с запада, либо с юга. В среду и четверг его скорость составит шесть-одиннадцать метров в секунду, а в пятницу движение потоков снизится до двух-семи метров в секунду.

Пятница станет, по данным синоптика, самым теплым днем по показателям ртутного столба, он поднимется до плюс 20 градусов. Но в остальном погода будет пасмурной, возможно, дождливой.

А вот к выходным, по информации Ильина, стоит ждать похолодания. В субботу, 10 октября, температура будет колебаться в диапазоне от плюс 12 до плюс 17 градусов. А в воскресенье, 11 числа, столбик термометра будет на уровне плюс 10 — плюс 15 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться небольшими дождями и слабым ветром.

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