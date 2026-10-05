Подарок для москвичей: какая погода будет в столице с 5 по 11 октября

На выходных обстановка на улице будет отличится о той, что будут наблюдать жители мегаполиса в будни.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Несколько теплых дней ожидают москвичей с 5 по 11 октября
Неожиданные теплые дни станут настоящим подарком для москвичей в начале октября. Об этом изданию aif.ru рассказал синоптик Александр Ильин.
По его словам, погода в столице с 5 по 11 октября будет переменчивой.
«В понедельник и вторник ожидаются небольшие дожди с прояснениями. В среду и четверг будет хорошая солнечная погода. В пятницу при прохождении теплого атмосферного фронта, который повысит температуру до плюс 15 — плюс 20 градусов, снова пройдет дождь, и, скорее всего, будет преобладать пасмурная погода», — уточнил эксперт.
Он добавил, что в начале недели ночная температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс трех до плюс восьми градусов, а в четверг опустится от плюс одного до плюс шести градусов.
Середина недели выдастся теплой не только из-за температуры. Ветер будет дуть либо с запада, либо с юга. В среду и четверг его скорость составит шесть-одиннадцать метров в секунду, а в пятницу движение потоков снизится до двух-семи метров в секунду.
Пятница станет, по данным синоптика, самым теплым днем по показателям ртутного столба, он поднимется до плюс 20 градусов. Но в остальном погода будет пасмурной, возможно, дождливой.
А вот к выходным, по информации Ильина, стоит ждать похолодания. В субботу, 10 октября, температура будет колебаться в диапазоне от плюс 12 до плюс 17 градусов. А в воскресенье, 11 числа, столбик термометра будет на уровне плюс 10 — плюс 15 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться небольшими дождями и слабым ветром.
Ранее 5-tv.ru писал о том, зимнюю погоду можно предсказать в начале октября. О том, каким будет это время года, расскажут народные приметы.
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