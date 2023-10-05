Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: пошаговая инструкция

Главным символом Хэллоуина считается тыква. В плоде прорезаются глаза и рот, а внутрь овоща ставится свеча. Такой светильник, по легенде, носит неприкаянный дух пройдохи Джека-с-Фонарем, который после смерти не смог обрести покой. О том, как правильно сделать тот самый светильник из тыквы, рассказывает NEWS.ru.

Как выбрать тыкву на Хэллоуин



После покупки тщательно вымойте тыкву и обсушите ее полотенцем. Фото: www.globallookpress.com / Ana Fernandez

Для того чтобы выбрать подходящий овощ, нужно помнить о трех главных правилах. Во-первых, тыква должна быть среднего размера: не менее 15 сантиметров высотой. На слишком маленькой будет неудобно вырезать рисунок, а на слишком большой будет трудно из-за толстой кожуры.

Во-вторых, тыква должна быть спелой и свежей. Проверьте, чтобы на овоще не было мягких подгнивших участков.

В-третьих, чем более круглая тыква, тем удобнее будет вычищать из нее мякоть. Для более долгого хранения овоща следует заранее высушить его в духовке: поместите тыкву на противень и оставьте на 6-8 часов.

Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками



После просушки тыквы подготовьте рабочее место и инструменты. Фото, видео: www.globallookpress.com

Для этой процедуры потребуется просторный стол, острый кухонный нож, канцелярский нож, столовая ложка, смывающийся маркер и свечка либо фонарик.

Также вам потребуется большая миска, чтобы складывать в нее мякоть и семечки из плода. К слову, их вовсе не обязательно выбрасывать — из мякоти можно сделать вкусную полезную закуску.

Как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин



Чтобы увеличить срок хранения тыквы на Хеллоуин, используйте силикагель. Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

отрежьте верхнюю часть тыквы;

удалите мякоть из плода столовой ложкой или рукам;

перенесите рисунок на лицевую сторону овоща — страшную ухмыляющуюся рожицу лучше заранее распечатать и вырезать;

вырежьте рисунок ножом;

поместите внутрь тыквы свечку или фонарик;

накройте готовый овощ крышкой с плодоножкой.

Как сделать голову из искусственной тыквы на Хэллоуин



Существует несколько простых, но эффектных альтернатив. Фото: www.globallookpress.com / imago stock& people

Если раздобыть настоящую тыкву не получилось, используйте искусственную. Сделать ее можно менее чем за полчаса.

Для тыквы из стеклянной банки потребуется лист оранжевой бумаги. Его нужно нарезать мелкими треугольниками или квадратами, после чего приклеить эти фрагменты на банку, не оставляя просветов. Черным маркером сверху изобразите нужный рисунок, после чего поместите внутрь емкости свечу или фонарь.

Для тыквы из папье-маше потребуется воздушный шарик, смесь из муки и клея и бумажные листы. Смешайте одну столовую ложку муки и ПВА в 200 граммах теплой воды. Порвите бумагу на мелкие кусочки и опустите в полученную смесь, после чего покройте этими бумажками шарик. Затем первый слой бумаги нужно покрыть клеем и оставить сушиться на 20 минут. Повторить процедуру нужно минимум пять раз, чтобы было несколько слоев. Когда ваша «тыква» высохнет, изобразите на ней рожицу любым удобным способом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фермер из Дагестана вырастил монструозную тыкву.