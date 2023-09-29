Пришел к успеху: фермер из Дагестана вырастил монструозную тыкву

Для того, чтобы поднять и уложить на весы урожай, потребовалось восемь крепких мужчин.

Дагестанский фермер вырастил мини-карету для Золушки. В огороде местного жителя созрела огромная тыква.

Одним овощем можно накормить сотню человек. Для того, чтобы поднять и уложить на весы урожай, потребовалось восемь крепких мужчин.

Тыква вышла на четверть тонны — фермер раскрыл, что это сорт «Атлантик-гигант». В прошлом году он уже попытал с ним удачу, но тогда самый крупный плод не дотянул и до 60 килограммов — и вот теперь, наконец, добился успеха.

Ранее 5-tv.ru писал, что бархатный сезон на юге России — это не только благоприятный период для отдыха, но и время для сбора инжира. В этом году краснодарские фермеры рассчитывают на серьезный урожай.

Уникальный плод, который еще называют смоковницей, появился в сочинских садах всего несколько лет назад, но уже претендует на то. чтобы стать одной из визитных карточек курорта.