ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала все вертикально интегрированные и независимые компании снизить стоимость на топливо на автомобильных заправочных станциях (АЗС) на фоне падения биржевых (оптовых) цен. Об этом сообщили в федеральном органе.

Уточняется, что ФАС уже направила компаниям письма с соответствующими предписаниями. Ведомство ожидает ответа, который будет содержать данные о том, как требования были выполнены. Бездействие будет расцениваться как нарушение антимонопольного законодательства, что чревато возбуждением дел.

Контрольно-надзорные мероприятия в нефтепродуктовом сегменте продолжаются. ФАС совместно с территориальными управлениями проводит проверки на предмет обоснованности ценообразования. Примечательно, что исследуются все этапы цепочки — от переработки на предприятиях до продажи готового продукта потребителю.

На данный момент, по результатам первичного анализа возбуждено уже шесть антимонопольных дел в пяти субъектах страны. Они предусматривают ответственность за нарушение закона о защите конкуренции.

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