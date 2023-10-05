Как им это удается? Знаменитые девушки, которые едят в свое удовольствие и не толстеют

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 15 0

Удивительная способность знаменитых девушек остается загадкой для поклонниц.

Как им это удается? Знаменитые девушки, которые едят в свое удовольствие и не толстеют

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

В шоу-бизнесе огромное количество обворожительных и привлекательных девушек. Многие из них сидят на строгих диетах, чтобы поддерживать отличную форму, однако некоторые звезды обладают удивительной способностью регулярно есть вредные продукты, при этом оставаясь такими же стройными. Сайт 7Дней.ru составил подборку таких супергероинь.

Оксана Самойлова

Супруга рэпера Джигана часто рассказывает подписчицам своих соцсетей о том, что она слишком сильно похудела и ей необходимо набрать парочку килограмм. При этом, модель периодически демонстрирует крайне калорийные блюда, вроде пицц и гамбургеров, которые она и ее семья с удовольствием едят в отпусках и дома. Фигура же звезды остается шикарной, несмотря на съеденное.

Оксана СамойловаОксана Самойлова. Фото: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana

Джиджи Хадид

Несмотря на здоровый образ жизни, который американка ведет по ее же собственным словам, модель спокойно может позволить себе перекусить в фастфуде. Сама звезда считает, что гамбургеры помогают ей оставаться «в здравом уме».

Джиджи ХадидДжиджи Хадид. Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

Ирина Шейк

Супермодель видимо обладает суперспособностями, так как обычный человек вряд ли может сохранять такое тело, и при этом выкладывать фотографии из бургерной, да еще и ночью. Любой другой на месте Ирины набрал бы пару лишних килограмм, но только не она.

Ирина Шейк Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

Настя Ивлеева

Популярная блогерша и телеведущая не только спокойно питается в ресторанах, но и может позволить себе заложить за воротник. Несмотря на это, фигуре Насти можно только позавидовать. Удивляет и то, что Ивлеева неоднократно говорила о своей нелюбви к спорту, так что остается загадкой, как ей удается выглядеть так горячо.

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева. Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена заставила Михаила Шуфутинского похудеть.

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