Путин: Россия не начинала войну на Украине, она пытается ее закончить
Пока люди годами умирали в Донбассе, никто на Западе не обращал на это внимание.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Россия не начинала войну на Украине, она пытается ее закончить. Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, не российская сторона грозила населению Донбасса обстрелами, и не Москва запугивала жителей Крыма на протяжении многих лет. При этом, обратил он внимание, на Западе никто не реагировал на агрессию со стороны Киева.
«Война в Донбассе идет уже десятый год, но никто на Западе не плакал по погибшим от рук Киева детям», — прокомментировал Путин.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимиру Зеленскому придется сдать позиции в украинском конфликте.
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