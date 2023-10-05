Почему Киеву пророчат плохую концовку? На что вынудят пойти главу преступного режима западные кураторы?

Если Соединенные Штаты решат сократить поддержку Украины, то киевскому режиму придется попросить мира на невыгодных условиях. Об этом заявил историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg.

«Даже при самом благоприятном исходе „самоустранение“ Соединенных Штатов поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях», — говорится в публикации.

Хотя союзники Вашингтона и попытаются восполнить дефицит помощи Украине, предоставив больше денег, но вот вооружения у них просто не хватит до 2025 года. В результате нехватка артиллерии скажется самым непосредственным образом на линии фронта.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Финансируют коррупцию: куда на Украине уходят бюджетные деньги США

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО. На днях Запад признал опустошение складов из-за поставок оружия Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленскому обозначили сроки для «победы» над РФ. Так, ВСУ необходимо победить до декабря, иначе мир будет заключен на условиях России.