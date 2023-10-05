Развожаев заявил о воздушной тревоге в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

При этом Развожаев опубликовал ролик, в котором рассказывается, как мирному населению следует себя вести в подобных ситуациях в целях безопасности.

В Минобороны прежде заявили, что в ночь на 4 октября была пресечена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма. Так, десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась высадиться в северо-западной части акватории Черного моря. Их остановили самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Известно, что группа диверсантов направлялась в сторону мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело одного из десантников нашли в Крыму.