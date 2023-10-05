Развожаев заявил о воздушной тревоге в Севастополе

|
Евгения Романова
Евгения Романова 95 0

Накануне украинские десантники пытались проникнуть в Крым.

Развожаев заявил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Читайте нас в: Дзен Новости

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

При этом Развожаев опубликовал ролик, в котором рассказывается, как мирному населению следует себя вести в подобных ситуациях в целях безопасности.

В Минобороны прежде заявили, что в ночь на 4 октября была пресечена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма. Так, десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась высадиться в северо-западной части акватории Черного моря. Их остановили самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Известно, что группа диверсантов направлялась в сторону мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело одного из десантников нашли в Крыму.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
99.46
0.19 104.30
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
На ВДНХ готовят арт-объекты для международной выставки достижений России
18:21
Быть женщиной — значит быть в группе риска: симптомы и лечение рака молочной железы
18:09
Путин: миротворцы РФ погибли, защищая армян Нагорного Карабаха
17:57
«Это — мясник!»: Успенская чувствует себя неполноценной после пластики у Хайдарова
17:53
Вучич провел откровенный разговор с Зеленским в Гранаде
17:50
«Чья бы корова мычала»: Путин ответил на слова Мишеля о предательстве Армении

Сейчас читают

Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется
«Важны сроки»: можно ли беременным женщинам делать прививки против гриппа
«На сцене и с костылями выступаю»: Лада Дэнс впервые вышла в свет после ДТП
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России