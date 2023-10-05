В Крыму нашли тело украинского десантника, пытавшегося проникнуть в регион

В пяти километрах от места высадки в Крыму нашли тело украинского десантника. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Еще обнаружен один 200-й украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Еще тела будут найдены так или иначе», — сказал он.

В Минобороны прежде заявили, что в ночь на 4 октября была пресечена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма. Так, десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась высадиться в северо-западной части акватории Черного моря. Их остановили самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Известно, что группа диверсантов направлялась в сторону мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одного из украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Крыму, взяли в плен.