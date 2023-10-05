В Крыму нашли тело украинского десантника, пытавшегося проникнуть в регион
При этом глава полуострова не уточнил, где был боевик — на суше или в воде.
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
В пяти километрах от места высадки в Крыму нашли тело украинского десантника. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
«Еще обнаружен один 200-й украинец в экипировке в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Еще тела будут найдены так или иначе», — сказал он.
В Минобороны прежде заявили, что в ночь на 4 октября была пресечена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма. Так, десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась высадиться в северо-западной части акватории Черного моря. Их остановили самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Известно, что группа диверсантов направлялась в сторону мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что одного из украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Крыму, взяли в плен.
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