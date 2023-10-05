Путин: с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч боевиков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 25 0

Глава государства рассказал о последних данных с фронта.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; 5-tv.ru

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Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

С начала развернутого украинского стороной контрнаступления потери противника превысили отметку в 90 тысяч человек. Об этом в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Только с 4 июня, украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч», — привел последние данные глава государства.

Потери Киева он назвал безвозвратными. Кроме того, заметил президент, сильный урон был нанесен не только живой силе, но и технике ВСУ. Украинская армия в зоне конфликта за последние несколько месяцев потеряла 557 танков и 1,9 тысячи различных бронемашин.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленскому придется сдать позиции в украинском конфликте.

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