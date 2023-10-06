Раскрыто страшное предсказание Ванги на 2024 год

Что ждет население планеты?

В 2024 году планету может ожидать глобальный конфликт. Такое предсказание знаменитой болгарской прорицательницы Ванги приводит газета «Стандарт».

«Велика вероятность глобального конфликта в 2024 году. Его исход станет самым важным событием в мировой истории. Это событие может привести к сокращению населения Земли», — приводит жуткий прогноз СМИ.

Вместе с тем она рассказывала о возможном объединении трех гигантов — России, Индии и Китая. Кроме того, в предсказаниях Ванги есть упоминание неких «красных денег». Однако смысл этого пророчества остается неясным.

Ванга также предупреждала, что в Тихоокеанском регионе произойдет самое сильное землетрясение в истории. Оно приведет к многочисленным жертвам среди местного населения.

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