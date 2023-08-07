Это коснется каждого: что ждет мир в 2027 году

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Екатерина Вельмакина
Екатерина Вельмакина 27 0

Древнее пророчество обещает кардинальное преображение всего человечества.

Это коснется каждого: что ждет мир в 2027 году

Фото: www.globallookpress.com / Gary Houlder

Согласно одному из древних пророчеств, февраль 2027 станет новой точкой отсчета для всего человечества. Об этом пишет Wday.ru со ссылкой на известного парапсихолога Нурлана Мураткали, который доносит эту идею в своих трудах.

Эксперт уверен: перемены коснутся каждого из нас, причем трансформация будет проходить на всех уровнях — как физическом, так и духовном. Уже сейчас ученые утверждают, что мы претерпеваем изменения уже на клеточном уровне.

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Изменится не только сам человек, но и мир вокруг него. По мнению Мураткали, к 2027 году частотность энергии в окружающем мире существенно увеличится. Но как же подготовиться к скорым переменам?

Парапсихолог советует сосредоточиться на положительных эмоциях и светлых чувствах — прощении, любви, великодушии. Именно они, по его мнению, повышают в нас позитивные вибрации, благодаря которым тело регенерирует и исцеляется. Жизнь на высоких частотах обязательно приведет к хорошим переменам.

Естественно, не останутся прежними и отношения между людьми. Человечество движется к объединению. Возникнут новые духовные союзы, в которых общение уже может проходить даже без слов — на уровне души. И начать готовить себя к этим переменам важно уже сегодня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о знаменитой предсказательнице Ванге и том, что она на самом деле хотела донести в своих пророчествах.

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