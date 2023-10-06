«Помолодела вдвое»: 52-летняя Кудрявцева показала результат преображения

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Алина Крылова
Алина Крылова 40 0

Лера Кудрявцева впервые решилась на смену образа

«Помолодела вдвое»: 52-летняя Кудрявцева показала результат преображения

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Блондинка на время забыла о предрассудках и выстригла челку.

Ведущая многих шоу на федеральных каналах Лера Кудрявцева не жалует экспериментов с внешностью. Много лет знаменитость появляется перед камерами с классическим высветленным каре, давно ставшим фишкой телеведущей. Однако ради съемок нового сезона шоу «Суперстар!» знаменитость отважилась на разительные перемены и не прогадала.

В социальных сетях Кудрявцева опубликовала кадры, на которых похвасталась результатом преображения. В кадре Кудрявцева предстала с трендовой в сезоне-2023 рваной челкой. Подобный шаг стал в карьере Кудрявцевой первым за много лет: еще до рождения дочери Маши знаменитость изредка вплетала в волосы прядь канекалона.

Новую удачную укладку и стрижку Кудрявцева дополнила изумительным нарядом яркого, лимонного цвета. В тот вечер в студии телеведущей совсем не было равных!

Лера КудрявцеваЛера Кудрявцева. Фото: Instagram* / leratv

В Сети преображение знаменитости произвело фурор. Комментаторы массово сошлись во мнениях, что 52-летняя блондинка с челкой стала выглядеть моложе на 26 лет.

«Помолодела вдвое», «Лера, вы просто куколка», «Фантастическая, очень красивая», «Невероятно красивая», «Афродита, сошедшая с небес», — пишут восторженные подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, как за последнее время изменилась актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова.

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