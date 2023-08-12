Кардинальное преображение: как сейчас выглядит звезда «Уральских пельменей» Михалкова

Девушка шокировала фанатов короткими волосами.

Ушедшая из «Уральских пельменей» в 2019 году Юлия Михалкова решила примерить новый образ. О кардинальном преображении девушки пишет издание dni.ru.

Запомнившаяся телезрителям длинными волосами актриса кардинально сменила амплуа. Михалкова примерила короткий парик, а также надела на голое тело белую жилетку и такого же цвета пиджак.

«Примеряю разные образы. Как вам?», — подписала снимок девушка.

Как сообщают dni.ru, после увольнения из знаменитого коллектива Михалкова нашла себя в театре. Кроме того, девушка занимается волонтерской деятельностью в сфере экологии.

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