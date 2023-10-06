«Трансформация и благодарность»: Брежнева подтвердила развод с Меладзе

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Рита Миронова
Рита Миронова 691 0

Вера Брежнева сообщила о разводе с Константином Меладзе

«Трансформация и благодарность»: Брежнева подтвердила развод с Меладзе

Фото: Instagram* / ververa

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Оскандалившаяся после начала спецоперации Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с мужем. В своем личном блоге она поделилась шокирующим заявлением.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем», — написала певица.

Других подробности о своей личной жизни знаменитость не раскрыла.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. Ради этих отношений продюсер ушел от предыдущей жены. Свадебная церемония прошла в Италии в окружении самых близких людей. При этом сам роман между звездами начался задолго до этого — во времена пика популярности «ВИА Гры».

В начале 2022 года супруги переехали в Италию на собственную виллу. Слухи о разладе в их семье вновь активизировались, однако пара предпочитала молчать и давать комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева и Константин Меладзе избавляются от недвижимости в России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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