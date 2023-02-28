Вера Брежнева и Константин Меладзе избавляются от недвижимости в России

Знаменитости уже сделали свой выбор и не планируют больше возвращаться в Россию.

После новостей о долгах в семье певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе, стало известно о том, что они продают свой роскошный особняк в России. Об этом продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, их решение вполне осознанно.

«Они сделали для себя выбор: не хотят петь на русском языке, жить в России. Их к такому выбору никто не принуждал», — заявил Пригожин.

По его словам, содержать целый особняк, будучи не в России — очень сложно. Ведь необходимо платить налоги, платить обслуге. К слову, дом знаменитостей находится на Новой Риге. Риэлтор Федор Мезенцев, например, признался, что на их особняк в 700 квадратных метрах вполне могут обратить внимание российские бизнесмены. Адекватная цена на него — около 300 миллионов, добавил эксперт.

«Опасаясь санкций, бизнесмены начинают возвращать деньги в Россию. Вполне возможно, что дом будет куплен как вложение денежных средств», — продолжил риэлтор.

Однако помимо особняков и квартир у Константин Меладзе и Веры Брежневой остались в России долги по налогам. У артистки есть незакрытая задолженность по налогам на сумму 193 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Вера Брежнева не платит налоги в России.

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