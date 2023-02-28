Вера Брежнева и Константин Меладзе избавляются от недвижимости в России

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 150

Вера Брежнева и Константин Меладзе решили продать свой особняк на Новой Риге

Вера Брежнева и Константин Меладзе избавляются от недвижимости в России

Фото: Instagram* / ververa

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитости уже сделали свой выбор и не планируют больше возвращаться в Россию.

После новостей о долгах в семье певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе, стало известно о том, что они продают свой роскошный особняк в России. Об этом продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, их решение вполне осознанно.

«Они сделали для себя выбор: не хотят петь на русском языке, жить в России. Их к такому выбору никто не принуждал», — заявил Пригожин.

По его словам, содержать целый особняк, будучи не в России — очень сложно. Ведь необходимо платить налоги, платить обслуге. К слову, дом знаменитостей находится на Новой Риге. Риэлтор Федор Мезенцев, например, признался, что на их особняк в 700 квадратных метрах вполне могут обратить внимание российские бизнесмены. Адекватная цена на него — около 300 миллионов, добавил эксперт.

«Опасаясь санкций, бизнесмены начинают возвращать деньги в Россию. Вполне возможно, что дом будет куплен как вложение денежных средств», — продолжил риэлтор.

Однако помимо особняков и квартир у Константин Меладзе и Веры Брежневой остались в России долги по налогам. У артистки есть незакрытая задолженность по налогам на сумму 193 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Вера Брежнева не платит налоги в России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.89
-0.54 79.51
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:48
Власти и МЧС опровергли информацию о пожаре в районе аэродрома города Ейск
23:40
ВСУ вновь обстреляли мирных жителей Стахановки и Горловки
23:35
«Сатанинский кастинг»: Милонов обвинил Пугачеву в притеснении других артистов
23:24
Украина запросила у Турции и ООН переговоры по зерновой сделке
23:11
СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов на Украину
23:00
Визит главы МИД России Лаврова в Баку: самое главное

Сейчас читают

Депутат Госдумы раскрыл планы Китая на медленное уничтожение Запада
Ты нам нужен: как поклонники поддерживают тяжелобольного Костомарова
Северная Африка закрутила карусель с российскими нефтепродуктами в ЕС
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица