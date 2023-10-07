Огромные деньги: Такер Карлсон раскрыл, кому в США выгодно, чтобы дети меняли пол

Эфирная новость 31 0

Такер Карлсон: пропаганда смены пола в США приносит огромные деньги клиникам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Популярный американский ведущий неоднократно критиковал навязываемую властями идею самоидентичности. И нашел доказательства своим словам.

Кто и почему сейчас активно продвигает трансгендерную повестку в Соединенных Штатах, доходчиво объяснил один из самых популярных телеведущих Америки Такер Карлсон.

Он записал интервью с Крисом Морицем — экспертом, который провел целое исследование о роли транс-лобби в жизни общества. Как выяснилось, все дело в колоссальных деньгах, что крутятся в этой сфере. Речь о миллиардах долларов, которые американские клиники и фармацевтические корпорации зарабатывают на желающих сменить пол.

«Экономической составляющей этого явления уделяется очень мало внимания. Это должно быть освещено очень наглядно. В 2018 году совокупная стоимость проведенных операций по изменению пола и гормональной терапии составила два миллиарда 940 миллионов долларов. К 2022 году этот показатель вырос до четырех миллиардов и 180 миллионов долларов. А к 2030 году, как показывают наши расчеты, этот показатель вырастет до 7,5 миллиарда долларов, то есть рост составит 85% в год», — заявил автор исследования о трансгендерах Крис Мориц.

Такер Карлсон заметил, что эта сумма больше, чем совокупный размер бюджетов на здравоохранение многих африканских стран.

Активное навязывание смены пола несовершеннолетним, которое происходит в США, Такер Карлсон ранее называл «трансгендерным терроризмом». И заявлял, что всему виной «демоническая идеология», которую исповедует администрация Байдена.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

3:40
Ворота в Азию: как прошла встреча Путина с Мирзиёевым
3:19
Кинокритик высказался о возвращении латиноамериканских мыльных опер в Россию
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака
2:52
Огромные деньги: Такер Карлсон раскрыл, кому в США выгодно, чтобы дети меняли пол
2:40
В подмосковных Люберцах был слышен громкий хлопок
2:24
На игле: как мошенники наживаются на владельцах домашних животных

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Выступление Долиной на вечере памяти Юры Шатунова оказалось на грани срыва
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России