В Петербурге разрешили тратить маткапитал на ДМС для ребенка

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Причем услуги можно получить и в другом регионе страны.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кондратюк; 5-tv.ru

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Материнский капитал в Петербурге можно будет тратить на ДМС для ребенка и платные медицинские услуги.

Причем клиника может находиться как в городе, так и за его пределами. Но важно, чтобы медучреждение все-таки было расположено в России и обладало лицензией на оказание соответствующих услуг.

Сообщается, что в Петербурге начиная с 2012 года материнский капитал получили свыше 60-ти тысяч семей. Почти половина при этом не реализовала пособие. И вот как раз расширение возможностей поможет это сделать.

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