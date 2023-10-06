Войска РФ подбили из Д-20 авто с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

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Евгения Романова
Евгения Романова 3 268 0

Артиллеристы нанесли поражение с одного выстрела.

Войска РФ подбили из Д-20 авто с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Артиллеристы третьей добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» выследили высокопоставленных офицеров командования ВСУ, которые направлялись в сторону промзоны Херсона в бронированном внедорожнике Toyota с сопровождающим микроавтобусом. Российские военные поразили цель из гаубицы Д-20. Об этом сообщил начальник штаба дивизиона бригады с позывным Бандерас в беседе с РИА Новости.

«В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи… и так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела», — сказал он.

На кадрах с моментом уничтожения внедорожника видно, как две машины едут по дороге и в какой-то момент рядом с Toyota падает снаряд. Затем из автобуса выбегают боевики и вытаскивают сослуживцев из внедорожника. Пострадавших они уложили на обочине.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, как российская армия крушит штабы, склады и узлы ВСУ в зоне СВО.

Тема:
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