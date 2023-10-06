У побережья Окинавы обнаружили новый вид червей-паразитов: селятся в кишечнике

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

У побережья Окинавы обнаружили новый вид червей-паразитов

У побережья Окинавы обнаружили новый вид червей-паразитов: селятся в кишечнике

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Неизвестное существо нашли еще в 2018 году. Но про всю его опасность узнали только сейчас.

Еще в 2018 году океанологи из Японии нашли у берегов острова Окинава какое-то непонятное, маленькое существо. Его размер был сопоставим с божьей коровкой. Спустя пять лет удалось выяснить, что это за создание. Оказалось, это организм, который содержит целую колония червей-паразитов. Об этом сообщило издание Current Biology.

Ученым из Венского университета удалось узнать, что в колонии живут два вида паразитов, который практически никак не отличаются друг от друга.

Эти черви селятся в кишечнике и работают в паре. Один из видов провоцирует инфекцию, второй распространяет ее по организму, в котором обосновалась колония.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гигантского паука возрастом 16 миллионов лет нашли в Австралии. Окаменелости членистоногого обнаружили в штате Новый Южный Уэльс.

Специалисты выяснили, что паук принадлежал к семейству Barychelidae.

+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
99.68
0.22 104.79
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

18:40
У побережья Окинавы обнаружили новый вид червей-паразитов: селятся в кишечнике
18:36
В Москве прошла презентация нового телевизионного сезона Пятого канала
18:31
Чтобы зубки не болели: с какого возраста нужно водить детей к стоматологу
18:20
В Петербурге разрешили тратить маткапитал на ДМС для ребенка
18:12
Суровые требования: Канье Уэст запрещает своей жене разговаривать и выбирает для нее еду
18:01
Чихание и головная боль: пять главных симптомов доминирующих штаммов COVID-19

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Юлия Савичева о личной жизни звезд: «Всегда кто-то будет»
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России