У побережья Окинавы обнаружили новый вид червей-паразитов: селятся в кишечнике

Неизвестное существо нашли еще в 2018 году. Но про всю его опасность узнали только сейчас.

Еще в 2018 году океанологи из Японии нашли у берегов острова Окинава какое-то непонятное, маленькое существо. Его размер был сопоставим с божьей коровкой. Спустя пять лет удалось выяснить, что это за создание. Оказалось, это организм, который содержит целую колония червей-паразитов. Об этом сообщило издание Current Biology.

Ученым из Венского университета удалось узнать, что в колонии живут два вида паразитов, который практически никак не отличаются друг от друга.

Эти черви селятся в кишечнике и работают в паре. Один из видов провоцирует инфекцию, второй распространяет ее по организму, в котором обосновалась колония.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гигантского паука возрастом 16 миллионов лет нашли в Австралии. Окаменелости членистоногого обнаружили в штате Новый Южный Уэльс.

Специалисты выяснили, что паук принадлежал к семейству Barychelidae.