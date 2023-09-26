Гигантского паука возрастом 16 миллионов лет нашли в Австралии

|
Рита Миронова
Рита Миронова 491 0

Этот вид является вторым по величине ископаемым пауком в мире.

Гигантского паука возрастом 16 миллионов лет нашли в Австралии

Фото: www.globallookpress.com / r. Alexandra Laube

Читайте нас в: Дзен Новости

В Австралии найден гигантский паук возрастом 16 миллионов лет. Как пишет Zoological Journal of the Linnean Society, ученые нашли окаменелости членистоногого в штате Новый Южный Уэльс.

Специалисты выяснили, что паук принадлежал к семейству Barychelidae. Это мирные паучки-барихелиды, которые раньше вырастали размером с ладонь взрослого человека.

Новый вид получил официальное название Megamonodontium mccluskyi. По информации ученых, этот вид вымер из-за изменения климата в Австралии. Окаменелость, которую нашли специалисты, в пять раз превосходит аналогичные современные виды.

«По размеру Megamonodontium mccluskyi является вторым по величине ископаемым пауком в мире, уступая только Mongolarachne jurassica из юрского периода Китая», — сказано в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пауки-гиганты захватили и держат в страхе Подмосковье.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
Дон Жуан, Казанова, Отелло: психолог назвала ТОП самых опасных комплексов мужчин
10:46
Река смыла целое поселение на фоне сильнейших дождей в Гватемале
10:42
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
10:34
Девушку зажало в искореженном салоне после массового ДТП в Петербурге
10:22
Кардиолог: Игорю Николаеву может понадобиться еще одна операция
10:20
Пушилин заявил об обострении ситуации на краснолиманском направлении

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Поцелуи, медузы и не только: худшие воспоминания Софьи Каштановой о кино
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России