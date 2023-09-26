Гигантского паука возрастом 16 миллионов лет нашли в Австралии

В Австралии найден гигантский паук возрастом 16 миллионов лет. Как пишет Zoological Journal of the Linnean Society, ученые нашли окаменелости членистоногого в штате Новый Южный Уэльс.

Специалисты выяснили, что паук принадлежал к семейству Barychelidae. Это мирные паучки-барихелиды, которые раньше вырастали размером с ладонь взрослого человека.

Новый вид получил официальное название Megamonodontium mccluskyi. По информации ученых, этот вид вымер из-за изменения климата в Австралии. Окаменелость, которую нашли специалисты, в пять раз превосходит аналогичные современные виды.

«По размеру Megamonodontium mccluskyi является вторым по величине ископаемым пауком в мире, уступая только Mongolarachne jurassica из юрского периода Китая», — сказано в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пауки-гиганты захватили и держат в страхе Подмосковье.