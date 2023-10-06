«Жалоб нет»: сколько стоит квартира площадью девять квадратных метров в Сочи

Квартира рассчитана на туристов «с ограниченным бюджетом».

В Сочи на продажу выставили квартиру площадью девять квадратных метров за два миллиона рублей. В беседе с изданием Газета.ру автор объявления Ирина рассказала, что сейчас сдает эту квартиру за десять тысяч рублей в месяц.

«Сейчас эту комнату снимает человек, который нашел работу в данном районе — очень дорогом для длительного периода. Снял за десять тысяч рублей. Жалоб нет, человек понимает, что за эту цену в данном районе можно жить только с кем-то в комнате», — поделилась женщина.

По ее словам, квартира вряд ли подойдет для длительного проживания. Однако для человека с ограниченным бюджетом и желанием жить у моря это отличный вариант. Правда, покупать жилье пока никто не торопится, однако у покупке спрашивают часто.

Из объявления понятно, что в квартире есть кухонная зона с раковиной, санузел и раскладная кровать. Дом находится в 800 метрах от моря.

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