Раздавивший в Москве такси водитель фуры получил 12 лет колонии

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Вячеслав Пивовар в момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения, кроме того, за ним числилось более 100 штрафов за превышение скорости.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Двенадцать лет колонии получил водитель грузовика, по чьей вине прошлой осенью в Москве произошла страшная авария.

Находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения, 28-летний Вячеслав Пивовар на высокой скорости буквально смял автомобиль такси, впечатав его в стоявший впереди автобус.

Водитель и едва севшая в салон женщина моментально погибли. Виновник сбежал с места ДТП, но был задержан уже через несколько часов. Также суд запретил Вячеславу Пивовару, выйдя на свободу, в течение трех лет садиться за руль.

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