Более 30 тысяч операций: итоги работы московских врачей в ДНР и ЛНР

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Василиса Власова
Василиса Власова 23 0

Помощь жителям республик оказывают специалисты 61 городской медицинской организации, которые отправляются в командировки двухнедельными сменами.

Более 30 тысяч операций провели столичные врачи в ДНР и ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Более 30 тысяч операций провели столичные врачи в ДНР и ЛНР за 4 года

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что за четыре года столичные медики выполнили в Донецкой и Луганской Народных Республиках свыше 31 тысячи операций и провели более 95 тысяч консультаций пациентов.

По данным пресс-службы, Москва начала оказывать помощь жителям Донбасса в 2022 году, взяв на себя существенную долю медицинской помощи на территории ДНР и ЛНР. В республиках работают многопрофильные бригады, в состав которых входят врачи и средний медицинский персонал из ведущих столичных медицинских организаций.

Эти специалисты трудятся посменно, с двухнедельными сменами, и включают анестезиологов-реаниматологов, хирургов, нейрохирургов, сердечно-сосудистых и эндоваскулярных хирургов, травматологов-ортопедов, офтальмологов и других врачей.

«С 2022 по 2026 год в служебных командировках в Донбассе побывало почти 1,4 тысячи специалистов из 61 городской медицинской организации. Они выполнили более 31 тысячи операций и свыше 22 тысяч анестезиологических пособий, провели более 95 тысяч консультаций пациентов», — пишут в сообщении службы.

В пресс-службе также отметили, что в 2022–2023 годах сформировали бригады специалистов для профилактических осмотров детей в ЛНР. Всего было осмотрено более 11,3 тысячи маленьких пациентов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому положены операции при ожирении по ОМС.

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