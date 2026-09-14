Клоуны остались: главе польского МИД поставили диагноз в Госдуме

Вслед за Марией Захаровой депутат Шеремет жестко отреагировал на заявление Радослава Сикорского о возможной победе над Россией.
Фото: © РИА Новости/ Алексей Алексеев
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В Госдуме назвали слова Сикорского о победе над Россией клоунадой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал клоунадой слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией.
Ранее Сикорский заявил, что если бы Россия напала, то Польша довольно быстро бы ее победила. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Сикорского «русофобией головного мозга».
«Глава МИД Польши, видимо, подыскивает себе другую работу и уже отрабатывает новые навыки, которые ему могут пригодиться в образе клоуна, раз устраивает подобные клоунады с заявлениями о победе над Россией», — сказал Шеремет.
По его словам, польские власти всегда вынашивали агрессивные планы в отношении России, рядясь в «овечью шкуру».
«Власти Польши всегда стремились скрыть истинные злые и агрессивные планы по отношению к России, выставляя себя жертвой», — сказал депутат.
Как сообщал 5-tv.ru, накануне глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский выступил с предложением к руководству НАТО сделать военные учения вблизи калининградских границ более интенсивными и частыми. Данная риторика Варшавы рассматривается Москвой как очередной шаг к эскалации напряженности в Балтийском регионе.
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